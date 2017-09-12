Асенсио: "Зидан сказал, что без учета Месси он не видел ни у кого такой левой ноги, как у меня"

Теги марко асенсиозинедин зиданлионель месси

Асенсио: "Зидан сказал, что без учета Месси он не видел ни у кого такой левой ноги, как у меня"Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио рассказал о похвале, которую ему сделал главный тренер его команды Зинедин Зидан.

идан сказал, что, если не учитывать Месси, то он не видел такой левой ноги, как у меня. Я был немного поражен его словами, ведь Месси - совершенный игрок", - приводит слова 21-летнего футболиста FootMercato.

Напомним, Асенсио был удивлен уходу Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"

Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 3 9
2 Реал Сосьедад 3 9
3 Севилья 3 7
4 Атлетик Бильбао 3 7
5 Леганес 3 6
6 Атлетико Мадрид 3 5
7 Реал Мадрид 3 5
8 Леванте 3 5
9 Валенсия 3 5
10 Хетафе 3 4
11 Жирона 3 4
12 Сельта Виго 3 3
13 Вильярреал 3 3
14 Бетис 3 3
15 Эйбар 3 3
16 Депортиво Ла-Корунья 3 1
17 Эспаньол 3 1
18 Малага 2 0
19 Алавес 3 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов