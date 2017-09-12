Асенсио: "Зидан сказал, что без учета Месси он не видел ни у кого такой левой ноги, как у меня"

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио рассказал о похвале, которую ему сделал главный тренер его команды Зинедин Зидан.

"З идан сказал, что, если не учитывать Месси, то он не видел такой левой ноги, как у меня. Я был немного поражен его словами, ведь Месси - совершенный игрок ", - приводит слова 21-летнего футболиста FootMercato.

Напомним, Асенсио был удивлен уходу Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru