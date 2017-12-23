Асенсио: "Зидан знает, что может на меня рассчитывать"

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Асенсио: "Зидан знает, что может на меня рассчитывать"Полузащитник "Реала" Марко Асенсио заявил, что он находится в лучшей команде планеты.

"Зидан знает, что может на меня рассчитывать. Он доверяет мне, мы много беседуем с ним. Яусердно работаю над тем, чтобы получать больше игрового времени. Я выступаю за лучший клуб мира, я счастлив в "Реале", поэтому идея покинуть клуб никогда не приходила мне в голову. Я там, где и хочу быть, но я должен продолжать работать и развиваться как футболист, чтобы достичь своего максимума", - сказал он.

Уже сегодня состоится встреча "Реал" – "Барселона". Игра начнется в 15:00 по московскому времени. | http://soccernews.ru

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