Асхабадзе: "Лимит нужно менять"

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Роман Асхабадзе затронул тему лимита в отечественном футболе.

"Лимит? Менять и еще раз менять! Даже формула, предложенная еще три года назад, будет эффективнее нынешней, я говорю о лимите по заявке, но с принятыми критериями оценки каждого легионера - потолок его зарплаты, процент сыгранных матчей за основные сборные или юношеские и так далее", - цитирует Асабадзе Чемпионат.

Напомним, Прядкин не исключил возможность сокращения числа клубов в РФПЛ. | soccernews.ru