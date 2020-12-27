Асхабадзе не будет в "Локомотиве"

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Асхабадзе не будет в "Локомотиве"

Совет директоров "Российской железной дороги" не одобрил кандидатуру Романа Асхабадзе на пост исполнительного директора московского "Локомотива", сообщает "Матч ТВ".

Таким образом, функционер продолжит работать в должности генерального директора воронежского "Факела". 

Напомним, что в "Локомотиве" сменилось руководство. Вместо Василия Кикнадзе генеральным директором клуба стал Владимир Леонченко.

Напомним, что ранее Асхабадзе был генеральным директором московского "Спартака".

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