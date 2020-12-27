Асхабадзе не будет в "Локомотиве"
Совет директоров "Российской железной дороги" не одобрил кандидатуру Романа Асхабадзе на пост исполнительного директора московского "Локомотива", сообщает "Матч ТВ".
Таким образом, функционер продолжит работать в должности генерального директора воронежского "Факела".
Напомним, что в "Локомотиве" сменилось руководство. Вместо Василия Кикнадзе генеральным директором клуба стал Владимир Леонченко.
Напомним, что ранее Асхабадзе был генеральным директором московского "Спартака".
Не пропустите: "Локомотив" уволил директора клубной академии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Ибрагимович рассказал о своем отношении к "Золотому мячу"
-
Влашич исполнил роль Ипполита в "ремейке" "Иронии судьбы"
-
Месси пропустит матч с "Эйбаром"
-
Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
-
Асхабадзе не будет в "Локомотиве"
-
"Реал" нацелился на таланта из "Манчестер Сити"
-
"Ювентус" близок к трансферу Льоренте
-
В "Рубине" оценили вероятность трансфера Кокорина
-
Хуан Куадрадо может перебраться в Китай
-
Глава УЕФА раскритиковал президента "Реала"
-
Артета воскресил "Арсенал" на матч с "Челси" - Лэмпард опять проиграл сопернику тактически
-
Сергей Лавров рассказал, как он стал болеть за "Спартак"
-
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины отказался от перехода в "Спартак"
-
Новый тренер ПСЖ хочет сохранить Паредеса
-
В "Рубине" рассказали, сколько клуб заплатил за Игнатьева
-
Некоторые игроки "Арсенала" настаивают на возвращении Озила в состав
-
Бывший клуб Пеле намерен оспорить рекорд Месси
-
"Реал" продлит контракт с Модричем
-
Лэмпард раскритиковал Вернера за матч с "Арсеналом"
-
"Реал" может перехватить трансферную цель "Зенита"