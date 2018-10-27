Асхабадзе: "Новый тренер "Спартака" должен обладать жестким характером"

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Роман Асхабадзе рассказал, какими чертами должен обладать новый главный тренер "красно-белых".

"Единственное, что могу сказать: любой приходящий в "Спартак" специалист, вне зависимости от его национальности, помимо профессионализма должен обладать жестким характером, который позволит наладить дисциплину в команде", - цитирует Асхабадзе Russia Today.

Главным претендентом на должность главного тренера "красно-белых" считается наставник тульского "Арсенала" Олег Кононов.

Напомним, Зе Луиш высказался о возможном уходе из "Спартака". | soccernews.ru