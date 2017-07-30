Асхабадзе: "Нойштедтер - не то усиление под Лигу Чемпионов, в котором нуждается "Спартак"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе усомнился в целесообразности подписания московским клубом хавбека "Фенербахче" Романа Нойштедтера.

"Думаю, Нойштедтер - не то усиление под Лигу Чемпионов, в котором нуждается "Спартак". Если это трансфер на будущее, то здесь другой разговор. Возможно, в клубе в Романе видят футболиста на перспективу, хотя ему уже 29 лет. На сегодняшний день натурализованный немец вряд ли способен усилить оборону команды. Однако хороший защитник "Спартаку" необходим, ведь "красно-белым" предстоит играть на несколько фронтов, а Сердар Таски, если верить прессе, может уехать в Турцию. Что касается наличия у Нойштедтера российского паспорта, то это палка в двух концах, ведь в следующем сезоне лимит на легионеров могут сильно смягчить. Если бы он сохранялся в нынешнем виде, то логическое объяснение трансферу Романа ещё бы имелось" - сказал Асхабадзе.

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