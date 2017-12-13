Асхабадзе: "Поразило, как быстро "Зенит" растерял добытое преимущество"

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Асхабадзе: "Поразило, как быстро "Зенит" растерял добытое преимущество"Бывший генеральный директор московского "Спартака" Роман Асхабадзе прокомментировал выступление питерского "Зенита" в текущем розыгрыше РФПЛ.

"Меня поразило то, как "Зенит" растерял огромное преимущество, которое получил на старте. Как быстро и неожиданно это произошло - по-настоящему удивительно", - приводит слова Асхабадзе Rusfootball.

Напомним, "Зенит" назвал цену на Шатова

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