Асхабадзе: "Поразило, как быстро "Зенит" растерял добытое преимущество"

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Роман Асхабадзе прокомментировал выступление питерского "Зенита" в текущем розыгрыше РФПЛ.

"Меня поразило то, как "Зенит" растерял огромное преимущество, которое получил на старте. Как быстро и неожиданно это произошло - по-настоящему удивительно", - приводит слова Асхабадзе Rusfootball.

Напомним, "Зенит" назвал цену на Шатова.