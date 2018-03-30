Ашраф Хакими связывает своё будущее с "Реалом"

Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими намерен продолжать бороться за место в составе "сливочных" и не думает об уходе из королевского клуба.

"Себя я вижу только в "Реале", это клуб всей моей жизни, и причин уходить куда-то у меня нет. Карвахаль - прекрасный пример для подражания. Он, как и я, прошёл через клубную академию, и сейчас является основным игроком и лучшим правым защитником. Я всегда стараюсь следить за его игрой и всему учиться у него. Мне нравится как Карвахаль действует, я стараюсь вдохновляться его игрой" - цитирует 19-летнего марокканца Goal.com.

В этом сезоне Хакими сыграл за "Реал" 14 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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