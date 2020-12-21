Ашраф Хакими установил рекорд "Интера"

Защитник миланского "Интера" Ашраф Хакими стал автором нового клубного рекорда, сообщает Opta.

Марокканец - первый игрок обороны в истории "нерадзурри", забивший 4 гола в Серии А всего за 13 матчей.

Прошлым летом "Интер" купил Хакими у "Реала" за 40 миллионов евро.

В активе фулбека 4 мяча и 4 ассиста в 18 играх текущего сезона.

Не пропустите: Нападающий "Милана" Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А. | http://soccernews.ru