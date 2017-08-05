Аскасибар: "Приятно думать о переходе в "Зенит"

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Аскасибар: "Приятно думать о переходе в "Зенит"

Хавбек "Эстудиантеса" Сантьяго Аскасибар прокомментировал свой скорый переход в питерский "Зенит".

"Приятно думать о переходе в "Зенит" с таким количеством южноамериканцев в составе" - цитирует 20-летнего аргентинца Sportia.

Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за Аскасибара десять миллионов евро. 

Не пропустите: Агент: "В ближайшее время Аскасибар станет игроком "Зенита". | http://soccernews.ru

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