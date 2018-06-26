Аспас: "Игра со сборной России будет сложной, но мы верим в успех"

Форвард сборной Испании Яго Аспас высказался о сопернике своей команды в 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной России.

"Мы следили за группой А, смотрели все матчи сборной России, с которой нам предстоит сыграть.

Знаю, что они уступили команде Уругвая, но не стоит делать серьезных выводов по этому матчу – российская сборная играла не основным составом, ведь у них получили отдых некоторые лидеры. Плюс, было раннее удаление.

Игра со сборной России будет сложной, но мы верим в успех", – сказал Аспас.

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