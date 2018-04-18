Аспас обновил 62-летний рекорд "Сельты"

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Аспас обновил 62-летний рекорд "Сельты"Нападающий "Сельты" Яго Аспас отметился забитым мячом в игре 33-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:2).

Для форварда этот мяч стал для форварда 20-м в текущем розыгрыше чемпионата.

Таким образом, Аспас стал первым игроком "Сельты" за 62 года, который сумел забить более 20 голов. В последний раз этот показатель покорился Мауро Куэсте в сезоне-1955/56, когда он забил 24 мяча.  | http://soccernews.ru

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