Аспас обновил 62-летний рекорд "Сельты"

Нападающий "Сельты" Яго Аспас отметился забитым мячом в игре 33-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:2).

Для форварда этот мяч стал для форварда 20-м в текущем розыгрыше чемпионата.

Таким образом, Аспас стал первым игроком "Сельты" за 62 года, который сумел забить более 20 голов. В последний раз этот показатель покорился Мауро Куэсте в сезоне-1955/56, когда он забил 24 мяча. | http://soccernews.ru