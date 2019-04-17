Аспас подписал с "Сельтой" новый контракт

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Аспас подписал с "Сельтой" новый контракт

Нападающий "Сельты" Яго Аспас подписал новый контракт с клубом. Соглашение будет действовать до 30 июня 2023 года. 

Футболист стал игроком "Сельты" в 2015 году, перейдя из "Севильи" за 5, 3 миллиона евро. 

В нынешнем сезоне Аспас участвовал в 23 матчах, отметившись 16 голами и 4 ассистами.

"Сельта" занимает 17 место в турнирной таблице, набрав 23 балла.

Не пропустите: "Атлетико" - "Сельта" - 2:0 (видеообзор матча)| http://soccernews.ru

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