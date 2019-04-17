Аспас подписал с "Сельтой" новый контракт
Нападающий "Сельты" Яго Аспас подписал новый контракт с клубом. Соглашение будет действовать до 30 июня 2023 года.
Футболист стал игроком "Сельты" в 2015 году, перейдя из "Севильи" за 5, 3 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Аспас участвовал в 23 матчах, отметившись 16 голами и 4 ассистами.
"Сельта" занимает 17 место в турнирной таблице, набрав 23 балла.
Не пропустите: "Атлетико" - "Сельта" - 2:0 (видеообзор матча)| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта Виго
|32
|32
|18
|Реал Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25