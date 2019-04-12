Аспас: "Погба и Канте не подходят "Реалу"

Нападающий "Сельты" и сборной Испании Яго Аспас рассказал, кто является идеальным игроком для "Реала". Об этом сообщает Marca.

"Я думаю, "Реалу" нужно было подписать Эдена Азара, так как он доступнее, чем Мбаппе.

Погба и Канте не подходят "Реалу". Мне нравится нынешняя полузащита мадридцев: Дани Себальос, Тиаго Алькантара, они мне нравится больше, чем Погба или Канте", - сказал Аспас.

"Реал" занимает 3 место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 60 баллов.

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