Аспас: "Погба и Канте не подойдут "Реалу"

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Аспас: "Погба и Канте не подойдут "Реалу"
Нападающий "Сельты" Яго Аспас поделился мнением о возможных трансферах мадридского "Реала".

"Из тех игроков, о которых говорят, мне нравятся Азар и Мбаппе. А вот что касается Погба и Канте, то он не подходят "Реалу". Я считаю, что в "Реале" есть более интересные игроки. Другой вопрос в том, что они находятся не в лучшей форме. Тому же Себальосу не дают шанс проявить себя. Можно было бы приобрести Тьяго Алькантару, он больше мне нравится, чем Погба и Канте", – цитирует Marca Аспаса.

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