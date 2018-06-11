Аспас попал в сферу интересов испанского гранда

Форвард "Сельты" из Виго Яго Аспас попал в сферу интересов каталонской "Барселоны", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сине-гранатовые" оценивают возможность приобретения 30-летнего нападающего галисийского клуба в качестве замены своему игроку линии атаки Пако Алькасеру, с которым они намерены расстаться этим летом.

В завершившемся сезоне Аспас забил 23 мяча и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за "Сельту".

Напомним, Пьянич попросил своих агентов выйти на контакт с "Барселоной". | soccernews.ru