Аспас принёс "Сельте" 19 очков в этом сезоне, это лучший показатель в Ла Лиге

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Аспас принёс "Сельте" 19 очков в этом сезоне, это лучший показатель в Ла Лиге

В рамках 27-го тура испанской Примеры "Сельта" на своём поле переиграла "Лас Пальмас" со счётом 2:1.

Победу "небесным" принёс гол Пабло Эрнандеса, которому ассистировал Яго Аспас.

Таким образом, благодаря голам и результативным передачам Аспаса "Сельта" в этом сезоне заработала 19 очков.

Как сообщает Opta, это лучший показатель в Ла Лиге. Аспас опережает нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна (17 очков) и форварда "Барселоны" Лионеля Месси (16 очков). | http://soccernews.ru

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