Аспас признан лучшим игроком Ла Лиги в ноябре



Нападающий "Сельты" Яго Аспас стал лучшим игроком чемпионата Испании в ноябре, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист занял первое место по результатам голосования и борьбе за эту награду опередил Аднана Янузая ("Реал Сосьедад") и Родриго ("Валенсия").

В ноябре 30-летний Аспас провел 3 матча в Ла Лиге и забил 3 гола.

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