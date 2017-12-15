Аспас признан лучшим игроком Ла Лиги в ноябре

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Аспас признан лучшим игроком Ла Лиги в ноябре
Нападающий "Сельты" Яго Аспас стал лучшим игроком чемпионата Испании в ноябре, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист занял первое место по результатам голосования и борьбе за эту награду опередил Аднана Янузая ("Реал Сосьедад") и Родриго ("Валенсия").

В ноябре 30-летний Аспас провел 3 матча в Ла Лиге и забил 3 гола.

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