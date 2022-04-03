Аспас прокомментировал три пенальти в пользу "Реала" в матче с "Сельтой"

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Аспас прокомментировал три пенальти в пользу "Реала" в матче с "Сельтой"

Фото: твиттер Аспаса\Автор неизвестен

Нападающий и вице-капитан "Сельты" Яго Аспас прокомментировал решения судьи в матче с мадридским "Реалом" (1:2) в рамках 30-го тура Ла Лиги.

Пабло Гонсалес Фуэртас, который работал на этом матче, назначил 3 пенальти в пользу королевского клуба, два из которых реализовал Карим Бензема.

"Ему оставалось лишь назначить четвертый пенальти и пробить его самому. Кажется, он хотел, чтобы Бензема сделал хет-трик.

Для меня главное – побеждать, и не важно, заслуженно или нет. Я победитель, мне нравится выигрывать, и я пойду домой с ощущением, что меня поимели. Мы играли хорошо, но остались без очков", – сказал Аспас.

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