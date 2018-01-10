Аспас: "В детстве Мостовой был кумиром моего поколения"

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Аспас: "В детстве Мостовой был кумиром моего поколения"
Нападающий "Сельты" Яго Аспас заявил, что ему всегда нравилась игра бывшего полузащитника команды Александра Мостового.

Мне трудно сказать, кто лучше - Мостовой или Аспас, пусть этим лучше занимаются болельщики. Мне очень нравился Мостовой, он был кумиром нашего поколения. В детстве я всегда хотел быть Мостовым. Постараюсь играть на его уровне", – приводит слова Аспаса AS.

Мостовой выступал за "Сельту" с 1996 по 2004 годы, провел за клуб 288 матчей и забил 72 гола.

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