Аспиликуэта: "Барселона" имеет небольшое преимущество над "Челси"
Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта рассуждает о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны".
"Выездной гол дает "Барселоне" небольшое преимущество, так как им достаточно сыграть 0:0, чтобы пройти дальше. Думаю, что ответный матч будет очень интересным. Нам будет тяжело, но в первой встрече мы показали, что способны на многое. Мы отдадим все силы ради победы. Для этого нам нужно будет провести идеальный матч. Впрочем мы уверены в своих силах", - приводит слова Аспиликуэты Goal.com.
Напомним, что первый матч в Лондоне завершился вничью со счетом 1:1.
Ответный матч "Барселона" - "Челси" состоится 14 марта.
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