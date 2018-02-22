Аспиликуэта: "Барселона" имеет небольшое преимущество над "Челси"



Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта рассуждает о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны".

"Выездной гол дает "Барселоне" небольшое преимущество, так как им достаточно сыграть 0:0, чтобы пройти дальше. Думаю, что ответный матч будет очень интересным. Нам будет тяжело, но в первой встрече мы показали, что способны на многое. Мы отдадим все силы ради победы. Для этого нам нужно будет провести идеальный матч. Впрочем мы уверены в своих силах", - приводит слова Аспиликуэты Goal.com.

Напомним, что первый матч в Лондоне завершился вничью со счетом 1:1.

Ответный матч "Барселона" - "Челси" состоится 14 марта.

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