Аспиликуэта: "Игроки "Челси" не сливают Конте"
Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта опроверг слухи о том, что команда специально проигрывает матчи, чтобы добиться увольнения главного тренера Антонио Конте.
"Конечно же, мы не сливаем Конте. Если бы вы были на тренировках, то увидели, что мы работаем изо всех сил. Мы сами разочарованы поражениями в двух последних матчах. Соперники грамотно использовали наши ошибки. В Премьер-лиге тебя наказывают, стоит лишь немного расслабиться.
Я усердно тренируюсь, чтобы быть готовым к следующему матчу, в котором нам нужно взять три очка. Мы занимали хорошую позицию в борьбе за второе место, но эти поражения отбросили нас назад. Если мы проиграем еще раз, то можем вылететь из первой четвёрки", - приводит слова Аспиликуэты ESPN FC.
Напомним, что Конте может быть отправлен в отставку в ближайшие часы.
Не пропустите: Куртуа: "Игроки "Челси" верят в Конте". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ди Мария показывает трюк со шляпой, ПСЖ легко переигрывает "Сошо"
-
"Бавария" уничтожает "Падерборн" и выходит в полуфинал Кубка Германии
-
Дни Антонио Конте в "Челси" сочтены: кто заменит экспрессивного итальянца?
-
"Зенит" подтвердил переход Шатова в "Краснодар"
-
"Хэбэй Чайна Форчун" хочет купить Месси и предложит ему 100 миллионов евро в год
Лента новостей
-
Дзюба: "Есть, над чем работать, но самое важное, что мы играем"
-
Уилкинс: "В данный момент "Челси" средняя команда"
-
Кандрева о неудачах "Интера": "У каждого клуба бывают непростые моменты"
-
Киммих: "Огромный комплимент "Падерборну"
-
"Бешикташ" вышел в полуфинал Кубка Турции
-
Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании
-
"Удинезе" подпишет бразильца Визеу
-
"Байер" – "Вердер" - 4:2 (обзор)
-
Дани Алвес стал вратарем ПСЖ в концовке матча с "Сошо"
-
Beko заплатит "Барселоне" 57 миллионов евро за три года
-
"Байер" отыграл два мяча у "Вердера" и вышел в полуфинал Кубка Германии
-
"Суонси" – "Ноттс Каунти" - 8:1 (обзор)
-
Кубок Англии: "Суонси" забил восемь голов "Ноттс Каунти", "Хаддерсфилд" и "Рочдейл" также идут дальше
-
"Сошо" – ПСЖ – 1:4 (обзор)
-
Ди Мария показывает трюк со шляпой, ПСЖ легко переигрывает "Сошо"
-
Ди Мария сделал первый хет-трик с 2010 года
-
Классный гол Кокорина на тренировке "Зенита" ударом "ножницами"
-
Промес: "Спартак" должен защитить чемпионский титул"
-
"Марсель" одержал самую крупную победу за последние 70 лет
-
Принадлежащий "Челси" Абрахам впервые в карьере поучаствовал в трех голах в одном матче
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|69
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|56
|3
|Ливерпуль
|26
|51
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|26
|49
|6
|Арсенал Лондон
|26
|45
|7
|Бернли
|26
|36
|8
|Лестер Сити
|26
|35
|9
|Борнмут
|26
|31
|10
|Эвертон
|26
|31
|11
|Уотфорд
|25
|27
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|14
|Кристал Пэлас
|26
|27
|15
|Саутгемптон
|26
|26
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Суонси Сити
|26
|24
|18
|Сток Сити
|26
|24
|19
|Хаддерсфилд Таун
|26
|24
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20