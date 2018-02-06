Аспиликуэта: "Игроки "Челси" не сливают Конте"



Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта опроверг слухи о том, что команда специально проигрывает матчи, чтобы добиться увольнения главного тренера Антонио Конте.

"Конечно же, мы не сливаем Конте. Если бы вы были на тренировках, то увидели, что мы работаем изо всех сил. Мы сами разочарованы поражениями в двух последних матчах. Соперники грамотно использовали наши ошибки. В Премьер-лиге тебя наказывают, стоит лишь немного расслабиться.

Я усердно тренируюсь, чтобы быть готовым к следующему матчу, в котором нам нужно взять три очка. Мы занимали хорошую позицию в борьбе за второе место, но эти поражения отбросили нас назад. Если мы проиграем еще раз, то можем вылететь из первой четвёрки", - приводит слова Аспиликуэты ESPN FC.

Напомним, что Конте может быть отправлен в отставку в ближайшие часы.

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