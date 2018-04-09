Аспиликуэта: "Кубок Англии - важный трофей, но кубок не спасет наш сезон"

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Аспиликуэта: "Кубок Англии - важный трофей, но кубок не спасет наш сезон"Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта считает, что победа в Кубке Англии не спасет провальный сезон для его команды.

"С каждым матчем мы всё дальше отдаляемся от цели на сезон. Кубок Англии - важный трофей, но этого недостаточно для нас. Мы постараемся его выиграть, но кубок не спасёт наш сезон", - отметил он.

22 апреля "Челси" сыграет в полуфинале турнира с "Саутгемптоном".

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