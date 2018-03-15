Аспиликуэта: "Мы знали, что Месси очень хороший футболист, но не смогли остановить его"

Защитник "Челси" Сезар Аспиликуэта прокомментировал вылет команды из Лиги Чемпионов после поражения от "Барселоны" (0:3).

"Мне кажется, у нас были хорошие моменты, но мы были наказаны за несколько ошибок. Мы знали, что нам необходимо было забивать, чтобы, как минимум, перевети игру в дополнительное время. Мы создали достаточно моментов, чтобы добиться этого, но они наказали нас за ошибки тремя голами.



Мы знали, что Месси — очень хороший футболист, и что он может изменить игру в любой момент. Мы знали, но остановить его не смогли. Команда сражалась изо всех сил. Мы все проанализируем и соберемся к следующем матчу. У нас впереди матч в Кубке Англии, и мы постараемся пройти в полуфинал, а затем будем пробиваться в четверку АПЛ", - приводит слова Аспиликуэты официальный сайт клуба.

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