Аспиликуэта: "Надеюсь, Азар продолжит выигрывать трофеи с "Реалом"

Защитник лондонского "Челси" Сесар Аспиликуэта высказался о грядущем уходе из клуба вингера Эдена Азара.

"Безусловно, уход Азара - очень печальная новость. Он является фантастическим футболистом и замечательным человеком. Эден - мой большой друг. Он был очень важной частью нашей команды, но у него есть мечта играть за "Реал". Азар всегда был предельно честен. Это грандиозная возможность для него. Надеюсь, он продолжит выигрывать трофеи с "Реалом", - приводит слова Аспиликуэты AS.

Напомним, что 28-летний Азар близок к переходу в "Реал" за 130 миллионов евро.

Бельгиец выступал за "Челси" с 2012 года, сыграл 352 матча, забил 110 голов и сделал 92 ассиста.

В составе "синих" звёздный футболист выиграл 6 трофеев, в том числе 2 титула АПЛ и 2 Кубка Лиги Европы.

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