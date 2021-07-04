Аспиликуэта назвал главную угрозу сборной Италии

Фото: инстаграм Аспиликуэты/Автор неизвестен

Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта высказался перед матчем 1/2 финала чемпионата Европы против сборной Италии и назвал главную угрозу соперника.

"У нас есть группа в whatsapp с нашими одноклубниками по "Челси", и я буду рад встретиться с ним (Жоржиньо) вновь. Вот за это я и люблю футбол, благодаря которому мы будем играть на поле друг против друга за сборные. Жоржиньо является ключевым игроком для Италии.

У него есть важные качества, он любит держать мяч в ногах и контролировать игру. Если нам удастся его нейтрализовать, то получим больше шансов на выход в финал", — сказал Аспиликуэта в интервью Sky Sport Italia.

Сборная Испании сыграет против сборной Италии 6 июля, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

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