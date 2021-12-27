Аспиликуэта недоволен позицией АПЛ по переносу матчей

Фото инстаграм Сесара Аспиликуэты

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта поделился мнением о ситуации с переносом игр в английской Премьер-лиге.

"Подготовка к матчам стала непростой. Теперь мы сталкиваемся не только с травмами, но и с коронавирусом. Клубы и лига пытаются создать безопасные условия для всех, но в последнее время у нас слишком много потерь.

Мы прошли через всё это и делаем то, что нам говорят. Но я думаю, что критерии, по которым одни матчи переносятся, а другие нет, абсолютно непонятны. Нам не дают информацию в полном объёме, и очень жаль, что какие-то команды попали в одну ситуацию, а остальные - в другую", - приводит слова испанца официальный сайт "синих".

"Челси" идёт в турнирной таблице АПЛ на третьем месте. В декабре команда провела шесть матчей в чемпионате, потеряв очки в половине из них.

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