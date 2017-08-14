Аспиликуэта остался недоволен работой "Челси" на трансферном рынке

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Аспиликуэта остался недоволен работой "Челси" на трансферном рынкеЗащитник лондонского "Челси" Сесар Аспиликуэта остался недоволен работой своего клуба на трансферном рынке.

"Если взглянуть на игроков, которых мы потеряли, и на игроков, которых мы подписали, то это не одно и то же. У нас есть хорошие молодые игроки, но мы должны помнить, что отстоять титул намного сложнее, чем выиграть его в первый раз... Надеюсь, мы сможем подписать новых игроков в ближайшие несколько недель", - цитирует 27-летнего бека Daily Mail.

Напомним, "Челси" готов сделать Азара вторым в списке самых дорогих игроков в истории футбола. | soccernews.ru

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