Аспиликуэта остался недоволен работой "Челси" на трансферном рынке

Защитник лондонского "Челси" Сесар Аспиликуэта остался недоволен работой своего клуба на трансферном рынке.

"Если взглянуть на игроков, которых мы потеряли, и на игроков, которых мы подписали, то это не одно и то же. У нас есть хорошие молодые игроки, но мы должны помнить, что отстоять титул намного сложнее, чем выиграть его в первый раз... Надеюсь, мы сможем подписать новых игроков в ближайшие несколько недель", - цитирует 27-летнего бека Daily Mail.

Напомним, "Челси" готов сделать Азара вторым в списке самых дорогих игроков в истории футбола. | soccernews.ru