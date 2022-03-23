Аспиликуэта ответил на вопрос о возможном переходе в "Барселону"
Фото: твиттер Сесара Аспиликуэты/Автор неизвестен
Испанский защитник лондонского "Челси" Сесар Аспиликуэта не подтвердил информацию о том, что летом он может перейти в "Барселону".
"Давайте поговорим про сборную Испании. Сейчас не лучший момент для обсуждения моего будущего", - приводит слова Аспиликуэты журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что 32-летний Аспиликуэта близок к переходу в "Барселону" на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Аспиликуэта провел за "Челси" 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.
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