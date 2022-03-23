Аспиликуэта ответил на вопрос о возможном переходе в "Барселону"

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Аспиликуэта ответил на вопрос о возможном переходе в "Барселону"

Фото: твиттер Сесара Аспиликуэты/Автор неизвестен

Испанский защитник лондонского "Челси" Сесар Аспиликуэта не подтвердил информацию о том, что летом он может перейти в "Барселону".

"Давайте поговорим про сборную Испании. Сейчас не лучший момент для обсуждения моего будущего", - приводит слова Аспиликуэты журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что 32-летний Аспиликуэта близок к переходу в "Барселону" на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Аспиликуэта провел за "Челси" 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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