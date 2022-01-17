Аспиликуэта поделился мнением о борьбе за титул чемпиона в АПЛ

Фото: инстаграм Аспиликуэты

Испанский капитан "Челси" Сезар Аспиликуэта поделился мнением о борьбе "синих" за чемпионство после поражения в матче 22-го тура АПЛ против "Манчестер Сити" (0:1).

"После матча стало труднее, чем было до него. Мы отставали на 10 очков, могли сократить отрыв до семи, и даже если разрыв бы остался, он был бы меньше — а теперь мы отстаем на 13 очков, и ситуация стала сложнее.

Мы не можем зацикливаться. Нужно постоянно побеждать, быть надежными, забивать голы, если мы хотим набрать обороты. Это первое и основное. Во вторник в сложной встрече с "Брайтоном" нужно побеждать, побеждать на выезде. У нас напряженный график, мы не останавливаемся. Надо восстановиться и снова ринуться в бой", — цитирует Аспиликуэту пресс-служба лондонского клуба.

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