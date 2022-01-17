Аспиликуэта поделился мнением о борьбе за титул чемпиона в АПЛ
Фото: инстаграм Аспиликуэты
Испанский капитан "Челси" Сезар Аспиликуэта поделился мнением о борьбе "синих" за чемпионство после поражения в матче 22-го тура АПЛ против "Манчестер Сити" (0:1).
"После матча стало труднее, чем было до него. Мы отставали на 10 очков, могли сократить отрыв до семи, и даже если разрыв бы остался, он был бы меньше — а теперь мы отстаем на 13 очков, и ситуация стала сложнее.
Мы не можем зацикливаться. Нужно постоянно побеждать, быть надежными, забивать голы, если мы хотим набрать обороты. Это первое и основное. Во вторник в сложной встрече с "Брайтоном" нужно побеждать, побеждать на выезде. У нас напряженный график, мы не останавливаемся. Надо восстановиться и снова ринуться в бой", — цитирует Аспиликуэту пресс-служба лондонского клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18