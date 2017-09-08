Аспиликуэта поделился ожиданиями от Лиги Чемпионов

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта поделился мнением о новом сезоне Лиги Чемпионов.

"Это самый престижный турнир в Европе, и каждый игрок хочет в нём участвовать. Мне очень нравится играть в таких матчах. Мы пропустили прошлый сезон, и нам было крайне важно туда вернуться. Мы сделали это. Теперь мы очень надеемся вернуться в этот турнир красиво.

Мы будем продвигаться от матча к матчу. Первым шагом должна стать победа в группе, выход в плей-офф с первой строчки. Если посмотреть на наших соперников, то становится ясно, что каждый из них может усложнить нам жизнь. Это должно подстегнуть нас и заставить выкладываться на все сто процентов.

Победа в турнире будет очень много значить для нас. Я думаю, об этом все мечтают. Когда мы участвуем в этом турнире, мы мечтаем только о победе" - приводит слова Аспиликуэты сайт "Челси".

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