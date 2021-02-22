Аспиликуэта рассказал, как "Челси" собирается нейтрализовать Суареса в матче Лиги Чемпионов

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта рассказал, что его команда знает, как нейтрализовать уругвайского нападающего мадридского "Атлетико" Луиса Суареса в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Атлетико" является сильным соперником, они лидируют в чемпионате Испании. Нас ждет встреча с клубом, который обладает большим опытом игры в Лиге Чемпионов. Симеоне работает с командой уже много лет.

Чтобы нейтрализовать Суареса, нужно держать его на расстоянии от ворот. Для этого необходимы усилия всей команды. Я уже играл против него, когда он выступал за "Ливерпуль" и "Барселону". Он является отличным нападающим. Мы постараемся сдержать его коллективно", - приводит слова Аспиликуэты официальный сайт клуба.

Матч "Атлетико" — "Челси" состоится завтра, 23 февраля, и начнется в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне 34-летний Суарес провел 24 матча, забил 16 голов и отдал две результативные передачи.

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