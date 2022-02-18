Аспиликуэта с декабря не отвечает на предложение "Барселоны"

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Аспиликуэта с декабря не отвечает на предложение "Барселоны"

Фото инстаграм Сесара Аспиликуэты

Будущее защитника лондонского "Челси" Сесара Аспиликуэты остаётся неопределённым.

По информации журналиста Фабрицио Романо, у 32-летнего футболиста с декабря есть предложение от "Барселоны", но он на него не отвечает.

"Сине-гранатовые" готовы заключить с испанским универсалом контракт по схеме "2+1".

"Челси", в свою очередь, хочет сохранить Аспиликуэту, однако игрок, чьё соглашение истекает 30 июня, не даёт ответ и нынешнему клубу.

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