Аспиликуэта сделал заявление о работе под руководством Сарри



Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта рассказал о том, как ему работается под руководством нового главного тренера команды Маурицио Сарри.

"Все было отлично с самого начала. Мы постепенно осваиваем его методы, думаю, команда смотрится лучше с каждой минутой. Знаем, что нам есть куда расти, можем ещё прибавлять, будем стараться работать над этим.

Мы знаем, что у нас осталось мало времени для подготовки к новому сезону, так что нужно много работать на тренировках, набирать форму в матчах, отрабатывать то, что хотим делать на поле", - цитирует Аспиликуэту официальный сайт клуба.

Напомним, что Сарри возглавил "Челси" несколько дней назад, а в прошлом сезоне он тренировал "Наполи".

Не пропустите: "Челси" может совершить крупный трансфер в ближайшее время. | http://soccernews.ru