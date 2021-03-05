Аспиликуэта вошёл в топ-10 игроков по матчам за "Челси"

Универсальный защитник Сесар Аспиликуэта провёл свой 411-й матч в составе лондонского "Челси".

Как сообщает официальный сайт "синих", это десятый результат в истории клуба. Испанец обогнал по числу игр Эдди Маккриди.

В тройке лидеров по этому показателю - Рон Харрис (795), Питер Бонетти (729) и Джон Терри (717).

Аспиликуэта выступает за "Челси" с 2012 года, в 411 матчах он забил 14 голов и сделал 51 ассист.

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