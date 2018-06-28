Аспиликуэта выразил желание вернуться в Ла Лигу

Теги атлетик бильбаосесар аспиликуэтачелси

Аспиликуэта выразил желание вернуться в Ла ЛигуЗащитник лондонского "Челси" Сесар Аспиликуэта выразил желание вернуться в испанскую Ла Лигу, информирует El Gol Digital.

По сведениям источника, продолжить карьеру 28-летний бек может в "Атлетике" из Бильбао, который готов заплатить за него 20 миллионов евро. Сами "аристократы" не планируют удерживать игрока против его воли.

В завершившемся сезоне Аспиликуэта забил 3 мяча и сделал 7 результативных передач в 52 матчах за "Челси".

Напомним, "Челси" интересуется хавбеком "Ювентуса". | soccernews.ru

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