Аспиликуэта высказался о победе в Лиге чемпионов

1 Теги лига чемпионов уефачелсисесар аспиликуэта

Аспиликуэта высказался о победе в Лиге чемпионовФото: инстаграм Аспиликуэты/Автор неизвестен

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта прокомментировал победу над "Манчестер Сити" (1:0) в финале Лиги чемпионов.

"Много эмоций. У нас был тяжелый сезон, но мы завершили его наилучшим возможным образом. Заслуженно. Вся команда, подготовка со стороны тренерского штаба, весь клуб – все проделали невероятную работу.

Когда играешь за такой клуб, как "Челси", всегда смотришь в будущее. Мы празднуем, мы чемпионы, но это пройдет, и мы хотим бороться за победу во всех турнирах. Рад, что сегодня поднял трофей, которого не хватало в моей коллекции.

Я вчера сказал, что с гордостью выведу команду на поле, но что хочу гордиться еще сильнее. Удивительно, что спустя девять лет выпадает такой шанс. Спасибо всем партнерам по команде и всем в клубе. Мы сделали это. Конечно, я счастлив", – сказал Аспиликуэта.

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