Аспиликуэта высказался перед финалом Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм Аспиликуэты/Автор неизвестен

Капитан лондонского "Челси" Сесар Аспиликуэта поделился ожиданими от финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

"Челси» всегда бьется за все трофеи. Надо идти вперед шаг за шагом. Мы заняли четвертое место. Совсем не такого результата мы хотели, но вот нам и задача на следующий сезон. Завтра мы можем стать чемпионами Европы. Большой матч. Понимаем, что должны сыграть на своем максимуме.

Когда я перешел в "Челси" в 2012 году, хотел повторить с «Челси» успех в Лиге чемпионов. Чтобы выйти в финал, понадобилось девять лет. Томас оказал огромное влияние. В первый же день он ясно дал понять, чего от нас хочет. Команда потратила много сил, и мы хотим, чтобы завтрашний матч стал особенным.

В этом сезоне у нас было все. Это достижение (выход в финал) – заслуга каждого. Мы хотим сделать этот сезон особенным, но для этого нужно выиграть завтра. Мы снова в финале Лиги чемпионов, и теперь все, что нужно сделать, это оставить на поле все силы. Это особенный день, ведь к нам вернулись болельщики. И мы очень хотим войти в историю", – сказал Аспиликуэта.

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