Асприлья: "Добро пожаловать в "Барселону", Йерри Мина"

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Асприлья: "Добро пожаловать в "Барселону", Йерри Мина"

Экс-нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья заявил, что его соотечественник, защитник "Палмейраса" Йерри Мина перешел в "Барселону".

"Добро пожаловать в "Барселону", Йерри Мина", – написал Асприлья в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб заплатит за 23-летнего игрока от девяти до 14 миллионов евро.

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