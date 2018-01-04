Асприлья: "Добро пожаловать в "Барселону", Йерри Мина"

Экс-нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья заявил, что его соотечественник, защитник "Палмейраса" Йерри Мина перешел в "Барселону".

"Добро пожаловать в "Барселону", Йерри Мина", – написал Асприлья в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб заплатит за 23-летнего игрока от девяти до 14 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" отказала Давиду Луизу по трем причинам. | http://soccernews.ru