Асприлья назвал футболистов сборной Аргентины ослами

Экс-нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья подверг критике футболистов сборной Аргентины за матч отбора на ЧМ-2018 с Венесуэлой (1:1).

"Как Месси может играть вместе с этим стадом ослов? Эту команду выбирает пресса, а ему нужны настоящие футболисты. Он создал три момента для взятия ворот, напугавших венесуэльцев. Ему сложно играть с этими танцорами" - приводит слова Асприльи Marca.

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