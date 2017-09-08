Асприлья назвал футболистов сборной Аргентины ослами

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Асприлья назвал футболистов сборной Аргентины ослами

Экс-нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья подверг критике футболистов сборной Аргентины за матч отбора на ЧМ-2018 с Венесуэлой (1:1).

"Как Месси может играть вместе с этим стадом ослов? Эту команду выбирает пресса, а ему нужны настоящие футболисты. Он создал три момента для взятия ворот, напугавших венесуэльцев. Ему сложно играть с этими танцорами" - приводит слова Асприльи Marca.

Смотрите также обзор матча Аргентина - Венесуэла. | http://soccernews.ru

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Конь

Круто! "Инопланетный",оказывается,предводитель ослов. То есть,осёл в квадрате! Круто! "Инопланетный" осёл!!!

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