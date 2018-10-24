Ассист Головина не помог "Монако" обыграть "Брюгге"

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Ассист Головина не помог "Монако" обыграть "Брюгге""Брюгге" и "Монако" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов на поле первого сыграли вничью.

Счет в матче на 32-й минуте открыл форвард гостей Мусса Силла. Ассистировал 18-летнему нападающему Александр Головин. Однако еще до перерыва Уэсли восстановил паритет. Эти голы так и остались в этой игре единственными.

"Брюгге" - "Монако" - 1:1

Голы: Силла, 32 - 0:1, Уэсли, 39 - 1:1.

"Брюгге": Летиса, Пулен, Мехеле, Денсвил, Влийтеник (Мата, 83), Вормер, Накамба, Ванакен, Деннис (Диатта, 90), Резаеи (Опенда, 79), Уэсли.

"Монако": Бадиашиль, Раджи, Глик, Жемерсон, Сидибе (Хенрикс, 64), Аит-Беннассер, Тилеманс, Шадли, Йоветич (Диоп, 12), Силла, Головин.

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