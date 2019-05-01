Ассистен Конте: "Именно "Рома" может заинтересовать этого тренера"

Помощник Антонио Конте Анджело Алессио рассказал, что думает об интересе к специалисту со стороны "Ромы".

"Такого тренера как Конте хотел бы иметь любой клуб. Он всегда говорил, что пойдет куда угодно, если будет хорошее предложение.

У "Ромы" отличный стадион, команда молодая, почему бы не попробовать? Именно эта команда может заинтересовать Конте", - сказал ассистент.

Ранее сообщалось, что в 49-летнем итальянце заинтересован ПСЖ.

Не пропустите: Конте хочет тренировать "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru