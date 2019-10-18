Ассистент Тедеско рассказал о графике работы тренерского штаба "Спартака"

Андреас Хинкель, помощник нового наставника "Спартака" Доменико Тедеско, заявил, что тренерский штаб "красно-белых" сейчас работает практически сутками.

"Сейчас мы в 7:30 приезжаем на стадион "Спартака", работаем там до 20:00, едем в отель и там тоже работаем до глубокой ночи", - цитирует Хинкеля Sport1.de.

Напомним, что "Спартак" объявил о назначении Тедеско в понедельник, 14 октября. Контракт подписан до 31 мая 2021 года.

В субботу "красно-белые" сыграют первый матч под руководством нового тренерского штаба. Соперником будет казанский "Рубин".

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