Ассистент тренера "Оренбурга" был удален за то, что показал арбитру виртуальную карточку

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Ассистент тренера "Оренбурга" был удален за то, что показал арбитру виртуальную карточку

Платон Захарчук, помощник наставника "Оренбурга" Владимира Федотова, был удален в игре РПЛ против "Сочи" (1:1).

Во втором тайме Захарчук начал спорить с главным арбитром Михаилом Вилковым, за что получил желтую карточку. Однако ассистент не успокоился и в ответ показал Вилкову виртуальную карточку. За это Захарчук был удален с поля.

Отметим, что после 6 туров "Оренбург" с двумя очками замыкает турнирную таблицу РПЛ.

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