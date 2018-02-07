Асситент Карреры Мальфатти: "Итальянские футболисты могли бы научиться у русских"

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Асситент Карреры Мальфатти: "Итальянские футболисты могли бы научиться у русских"Ассистент главного тренера московского "Спартака" Массимо Каррера Аттила Мальфатти рассказал, в чем российские игроки лучше своих итальянских коллег.

"Что бы отметил в России - в русских людях - после полугода жизни здесь? Для меня наиболее важна одна вещь, которую я перенял у российских игроков. Они по-особенному относятся к форме, которую надевают. Чувствуют себя частью клуба, частью его истории. Этому итальянские футболисты могли бы научиться у русских. Наши парни всегда бьются за "Спартак", выкладываются на 100%", - цитирует Мальфатти Чемпионат.

Напомним, Промес считает, что "Спартак" должен защитить чемпионский титул. | soccernews.ru

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