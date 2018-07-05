Ассоциация футбола Аргентины планирует сделать предложение Гвардиоле

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Ассоциация футбола Аргентины планирует сделать предложение ГвардиолеАссоциация футбола Аргентины (АФА) планирует сделать предложение о сотрудничестве главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле.

Так, по сведениям Le 10 Sport, наставнику "горожан" будет предложено возглавить сборную команды этой страны. АФА будет готова подписать с 47-летним специалистом контракт сроком на 4 года и заработной платой в размере 12-ти миллионов евро в год.

Напомним, Марадона готов принять сборную Аргентину на бесплатной основе. | soccernews.ru

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