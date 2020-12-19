Ассоциация футбола Узбекистана отреагировала на якобы переписанный возраст Урунова

Пресс-служба ассоциации футбола Узбекистана выступила с заявлением о якобы переписанном возрасте полузащитника московского "Спартака" Остона Урунова. Ранее бывший тренер "Химок" и заявил, что футболист на самом деле старше официальных 20 лет.

"Сергей Николаевич, очевидно, оторван от реальности и не имеет представления о текущей ситуации в узбекском футболе. Не только Ассоциация футбола, но и правительство нашей Республики прилагают максимальные усилия по недопущению ситуаций с занижением возраста игроков. Документы всех без исключения футболистов, начиная с их раннего возраста, изучаются и проверяются, в том числе, компетентными органами Республики.

Мы считаем заявление Сергея Юрана безосновательным и безответственным и требуем немедленно предоставить доказательства переписи возраста игрока, либо публично принести извинения как самому футболисту, так и Ассоциации Футбола Узбекистана", - говорится в заявлении.

В нынешнем сезоне Урунов провел за "Спартак" девять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.