Ассоциация футболистов Испании заступилась за Дембеле в конфликте с "Барселоной"

Ассоциация футболистов Испании - AFE, выпустила официальное заявление о ситуации Усмана Дембеле в "Барселоне".

"В связи с ситуацией, в которой оказался футболист "Барселоны" Усман Дембеле, Ассоциация футболистов Испании хотела бы выразить следующее:

- AFE считает, что подписание трудового договора профессиональным футболистом обязывает его предоставлять свои услуги от имени клуба, следуя данным ему инструкциям;

- С другой стороны, клуб обязан платить оговоренную зарплату и предоставлять услуги на тех же условиях, что и остальные его коллеги, без какой-либо дискриминации или давления на спортсмена с целью заставить его отказаться от своих трудовых прав;

- Мы понимаем, что продление контракта требует согласия обеих сторон. Это соглашение о волеизъявлении должно быть свободно оформлено без каких-либо внешних условий, ограничивающих или ущемляющих свободу договора профессионального футболиста;

- Это правда, что профессиональный футболист не обязан выходить на поле или даже вызываться на каждый матч, но он должен находиться в тех же условиях, что и его товарищи по команде, и быть готовым к этим матчам. Но если это обстоятельство можно понять как давление с целью склонить его волю, и к тому же будут сделаны публичные заявления, признающие этот вид давления, то мы столкнемся с незаконным действием со стороны клуба;

- AFE считает, что недостижение соглашения о продлении трудового договора не является нарушением трудовых отношений, и поэтому не может иметь никаких последствий для предоставления услуг;

- Отсутствие футболиста в течение определенного периода времени без каких-либо травм, болезней или физических препятствий означает девальвацию его имиджа и спортивного кэша, что негативно скажется на его будущих контрактах;

- От AFE мы надеемся, что эта ситуация разрешится без нарушения прав работника, и напоминаем, что AFE находится в распоряжении любого футболиста, чьи трудовые права как работника нарушены", - сказано в заявлении AFE.

Также не пропустите: Директор "Барселоны": "Дембеле должен немедленно покинуть клуб". | http://soccernews.ru