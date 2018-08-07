"Астана" - "Динамо" (Загреб) - 0:2 (обзор)

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"Астана" - "Динамо" (Загреб) - 0:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "Астаной" и загребским "Динамо" (0:2).

Видео: "Астана" - "Динамо" (Загреб) - 0:2.

Не пропустите: Загребское "Динамо" уверенно обыграло "Астану" в первом матче третьего квалификационного раунда ЛЧ. | http://soccernews.ru

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