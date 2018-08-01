"Астана" и "Карабах" вышли в третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов

Состоялись еще два матча второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов, по итогам которых в следующий раунд турнира вышли казахстанская "Астана" и азербайджанский "Карабах".

"Карабах" - "Кукеси" - 3:0, первый матч - 0:0

Голы: Кинтана, 24 - 1:0 (пенальти), Кинтана, 57 - 2:0 (пенальти), Деларж, 89 - 3:0.

Нереализованный пенальти: Эмегхара, 53 ("Карабах").

Удаление: Алла, 52 ("Кукеси").

"Мидтъюлланд" - "Астана" - 0:0, первый матч - 1:2

Напомним, ранее в третий квалификационный раунд ЛЧ вышел БАТЭ. | soccernews.ru